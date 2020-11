Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Ospedali fiaccati dai focolai Piove e… siamo alle solite Inarrestabile Ibra”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 23 novembre 2020)dai”.Apre così ladell’edizione odierna del ‘di’. “Al Civico di Palermo 32 i positivi fra medici e infermieri del pronto soccorso. Il commissario Costa ammette: ‘Sono tanti, ma chiudere è impossibile’. Rinforzi da altri reparti. Da Catania a Siracusa, da Agrigento a Caltanissetta, personale sanitario decimato dai contagi. Trasferiti anche molti pazienti. DRegioni chiesti rianimatori da Cina e Cuba. Meno tamponi e casi in calo. Altre 45 vittime. Bonus fino a 150 euro per chi fa spese con carte e app. Incidenti in, morti un ventenne e una adolescente. La badante di Palma: la vita in fuga e i precedenti di Dana, in cella per omicidio. In vendita le sedi della Regione a ...