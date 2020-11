Previsioni Borsa e Mercati 2021 | questo è il catalogo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Milano, 23 novembre 2020) - Da quando sono stati diffusi maggiori dettagli sui vaccini anti Covid ifinanziari sono stati presi da una strana euforia nonostante i dati sull'epidemia in larga parte del pianeta non sono del tutto rassicuranti come numero di contagi. Proprio in queste ultime settimane sono state rilasciate per illedied economiche di diverse banche d'affari europee e statunitensi e E i risultati sono naturalmente deludenti come da anni SoldiExpert SCF da lustri monitora per avvisare risparmiatori e buoni padri di famiglia che gestiscono direttamente o indirettamente il loro patrimonio finanziario di non basarsi su consigli spesso apparentemente di buon senso ma che statisticamente spesso si scontrano con la realtà nella migliore delle ipotesi. Riguardo le ...