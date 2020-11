Prevenzione cardiovascolare in farmacia, Roche “Gioca d’anticipo” (Di lunedì 23 novembre 2020) MONZA (ITALPRESS) – In questo particolare periodo storico, il sovraccarico delle strutture sanitarie oggi impegnate nella gestione del COVID-19 ha contribuito ad aumentare la complessità e limitare l’accesso agli esami di Prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari, attualmente tra le prime cause di mortalità della popolazione. “Partendo da questo presupposto e consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dalle farmacie nella gestione territoriale dei pazienti, con il servizio di “Valutazione del rischio cardiovascolare”, Roche Diagnostics propone una nuova soluzione che possa contribuire a garantire la continuità delle attività di Prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari, sfruttando le potenzialità della telemedicina”, commenta Simon Winzenried, Marketing Director di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) MONZA (ITALPRESS) – In questo particolare periodo storico, il sovraccarico delle strutture sanitarie oggi impegnate nella gestione del COVID-19 ha contribuito ad aumentare la complessità e limitare l’accesso agli esami die monitoraggio delle patologie cardiovascolari, attualmente tra le prime cause di mortalità della popolazione. “Partendo da questo presupposto e consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dalle farmacie nella gestione territoriale dei pazienti, con il servizio di “Valutazione del rischio”,Diagnostics propone una nuova soluzione che possa contribuire a garantire la continuità delle attività die monitoraggio delle patologie cardiovascolari, sfruttando le potenzialità della telemedicina”, commenta Simon Winzenried, Marketing Director di ...

