Premier League, tornano i tifosi: dal 3 dicembre 4000 spettatori a partita (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 3 dicembre, riaprono gli stadi della Premier League. Fino a 4000 persone potranno assistere dal vivo ai match. Si attende l’annuncio di Boris Johnson Dopo quasi dieci mesi, la Premier League riapre ai tifosi. Infatti, pochi minuti fa la Bbc ha annunciato che dal prossimo 3 dicembre, il governo britannico consentirà ad una parte dei tifosi di tornare negli stadi per assistere ai match dal vivo. Una decisione voluta fortemente dai club della Premier, dato che molti hanno subito pesanti perdite economiche. Si attende l’annuncio in serata del primo ministro Boris Johnson, mentre in settimana si voterà per confermare la decisione. Non tutti gli stadi però riapriranno, e quelli che lo faranno accoglieranno soltanto una ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 3, riaprono gli stadi della. Fino apersone potranno assistere dal vivo ai match. Si attende l’annuncio di Boris Johnson Dopo quasi dieci mesi, lariapre ai. Infatti, pochi minuti fa la Bbc ha annunciato che dal prossimo 3, il governo britannico consentirà ad una parte deidi tornare negli stadi per assistere ai match dal vivo. Una decisione voluta fortemente dai club della, dato che molti hanno subito pesanti perdite economiche. Si attende l’annuncio in serata del primo ministro Boris Johnson, mentre in settimana si voterà per confermare la decisione. Non tutti gli stadi però riapriranno, e quelli che lo faranno accoglieranno soltanto una ...

SilvioSalimbene : Premier League, tornano i tifosi: dal 3 dicembre 4000 spettatori a partita - infobetting : Burnley-Crystal Palace (lunedì, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, - ItaSportPress : Tottenham, primo in Premier ma i conti sono in rosso - - TUTTOJUVE_COM : Premier League, a dicembre riaprono alcuni stadi con capienze ridotte - prestia_fabio : RT @_SiGonfiaLaRete: #PremierLeague, si valuta una riapertura parziale degli stadi -