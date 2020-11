Premier League, otto casi di positività al coronavirus nell’ultima settimana (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono otto i casi di positività al coronavirus nel corso dell’ultima tornata di tamponi svolti in Premier League. Il massimo campionato inglese ha comunicato che sui 1530 tamponi effettuati su giocatori e membri degli staff tra il 16 e il 22 novembre sono stati trovati otto positivi, che sono stati posti in isolamento per dieci giorni. Nella settimana precedente i casi erano stati sedici, dunque il doppio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Sonodialnel corso dell’ultima tornata di tamponi svolti in. Il massimo campionato inglese ha comunicato che sui 1530 tamponi effettuati su giocatori e membri degli staff tra il 16 e il 22 novembre sono stati trovatipositivi, che sono stati posti in isolamento per dieci giorni. Nellaprecedente ierano stati sedici, dunque il doppio. SportFace.

