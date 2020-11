Premier League, l’ex arbitro Clattenburg: “Mourinho mi incolpa per esonero dal Chelsea” (Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano dall’Inghilterra curiose dichiarazioni dell’ex arbitro Mark Clattenburg, che nel corso di un podcast ha parlato anche di Josè Mourinho. “So che mi incolpa per essere stato esonerato dal Chelsea, ma per quanto ne so venne allontanato per i risultati negativi – afferma l’ex direttore di gara – Anche quando è andato al Manchester United ce l’aveva sempre con me. Ma era così anche Ferguson, quando vincevano eri il migliore e quando perdevano no.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano dall’Inghilterra curiose dichiarazioni delMark, che nel corso di un podcast ha parlato anche di Josè Mourinho. “So che miper essere stato esonerato dal Chelsea, ma per quanto ne so venne allontanato per i risultati negativi – affermadirettore di gara – Anche quando è andato al Manchester United ce l’aveva sempre con me. Ma era così anche Ferguson, quando vincevano eri il migliore e quando perdevano no.” SportFace.

