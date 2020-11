Premier Conte: “Vaccino non sarà obbligatorio ma fortemente raccomandato” (Di martedì 24 novembre 2020) “Non c’è un orientamento per l’obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L’obbligo è scelta forte. Io lo farò senz’altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte a Otto e Mezzo su La7 condotto dalla Gruber. Il Premier ha dunque ribadito che il vaccino non sarà obbligatorio, affermando di avere intenzione di sottoporsi alla vaccinazione una volta possibile. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Non c’è un orientamento per l’obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L’obbligo è scelta forte. Io lo farò senz’altro perché quandoammessosicuro e testato.disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino cida fine gennaio”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppea Otto e Mezzo su La7 condotto dalla Gruber. Ilha dunque ribadito che il vaccino non, affermando di avere intenzione di sottoporsi alla vaccinazione una volta possibile. SportFace.

