Pre Juventus Ferencvaros | le dichiarazioni di Pirlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Per il Preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea, che ha ribadito come una vittoria contro gli ungheresi significherebbe ipotecare il discorso qualificazione. Pre: cosa ha detto? “Dobbiamo chiudere il discorso qualificazione domani anche per dare un po’ di respiro a qualche giocatore per le rotazioni in futuro – ha esordito il tecnico- Concentrati per non mandare a monte quanto fatto fino ad ora. Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati , mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa intensità. Serve a noi come squadra ma anche a noi come percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la. Non è scattata la scintilla, i giocatori si conoscono ...