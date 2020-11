Potenza | scoperti specialisti delle truffe online | sei persone nei guai

(Di lunedì 23 novembre 2020)- Seisono state denunciate dai Carabinieri, in provincia di, con l'accusa di aver truffato alcuneattraverso internet. Le denunce sono state decise a Barile, Ruvo del ...

POTENZA - Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri, in provincia di Potenza, con l’accusa di aver truffato alcune persone attraverso internet. Le denunce sono state decise a Barile, Ruvo del ...POTENZA – Dare alla luce il proprio bimbo in sicurezza in tempi di covid 19, anche quando il risultato di un tampone minaccia di rovinare tutto? A Potenza si può. Anzi, ormai è diventato di routine. S ...