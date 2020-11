Positivo al Covid in isolamento. Ma chi ritira la spazzatura? (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Quattro adulti e tre bambini (gemellini in età da pannolino) in casa dal 15 novembre, prima in responsabile isolamento volontario poi in isolamento imposto dalla positività al Covid 19. E con il problema del ritiro della spazzatura. Accade a Ragusa. La storia, raccontata da Marcello all'AGI, è questa: “Io con tutta la mia famiglia mi trovo in isolamento domiciliare dal 15 novembre, prima volontario, perché venuti in contatto con un Positivo; il giorno 17 facciamo il tampone in un laboratorio privato e il risultato è che siamo positivi io, mia moglie e i miei suoceri. Ci autodenunciamo all'Asp tramite il nostro medico di famiglia e il giorno 20 ci fanno il tampone molecolare che conferma la nostra positività. Dal 15 nessuno di noi esce di casa e stiamo continuando ad accumulare ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Quattro adulti e tre bambini (gemellini in età da pannolino) in casa dal 15 novembre, prima in responsabilevolontario poi inimposto dalla positività al19. E con il problema del ritiro della. Accade a Ragusa. La storia, raccontata da Marcello all'AGI, è questa: “Io con tutta la mia famiglia mi trovo indomiciliare dal 15 novembre, prima volontario, perché venuti in contatto con un; il giorno 17 facciamo il tampone in un laboratorio privato e il risultato è che siamo positivi io, mia moglie e i miei suoceri. Ci autodenunciamo all'Asp tramite il nostro medico di famiglia e il giorno 20 ci fanno il tampone molecolare che conferma la nostra positività. Dal 15 nessuno di noi esce di casa e stiamo continuando ad accumulare ...

fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - LegaSalvini : STRATTONA MEDICO E INFERMIERE DEL 118, IN FUGA MIGRANTE POSITIVO AL COVID - HuffPostItalia : 'Stanco di stare rinchiuso in stanza'. Positivo scappa da un Covid hospital per una passeggiata - QuiNewsElba : Covid, all'#Elba nessun nuovo caso positivo | Attualità #Portoferraio - EleEsse77 : RT @Murmur1979: @Ingestibile79 Sì ma non è pocooohhh!1! -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid positivo Covid, in isolamento e senza ritiro spazzatura Ragusa RagusaNews Fermato in auto a Treviso non riesce a soffiare sull'etilometro per la tosse: positivo al Covid e ubriaco

Nei guai un trentenne trevigiano: non riusciva a prendere fiato. E' stato portato al pronto soccorso, aveva un tasso di 1,93, patente ritirata ...

Covid: cura con il cordone ombelicale salva il 90% dei pazienti

Il cordone ombelicale delle neomamme potrebbe essere la chiave per fermare il coronavirus. Lo ha dichiarato Camillo Ricordi, diabetologo italiano negli Usa, ...

Nei guai un trentenne trevigiano: non riusciva a prendere fiato. E' stato portato al pronto soccorso, aveva un tasso di 1,93, patente ritirata ...Il cordone ombelicale delle neomamme potrebbe essere la chiave per fermare il coronavirus. Lo ha dichiarato Camillo Ricordi, diabetologo italiano negli Usa, ...