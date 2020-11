Porti liguri, c'è l'intesa: Signorini confermato a Genova, alla Spezia arriva Sommariva (Di lunedì 23 novembre 2020) Raggiunto l'accordo tra Giovanni Toti e la ministra Paola De Micheli. Resta aperto il nodo sei segretari generali. Per Sommariva, ex sindacalista dei marittimi e attuale numero due di Zeno D'Agostino a Trieste, è un ritorno nella regione d'origine. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 novembre 2020) Raggiunto l'accordo tra Giovanni Toti e la ministra Paola De Micheli. Resta aperto il nodo sei segretari generali. Per, ex sindacalista dei marittimi e attuale numero due di Zeno D'Agostino a Trieste, è un ritorno nella regione d'origine.

