Poco vigili, molto urbani: la storia degli agenti che fanno sesso nell'auto di servizio

La storia che stiamo per raccontare può provocare molta ironia e molte risate, ma la questione è molto più seria con i due protagonisti di questa vicenda che rischiano grosso. È accaduto a Roma, solo pochi giorni fa, durante un pattugliamento notturno nella zona di Tor di Quinto, a due passi dallo Stadio Olimpico. Due vigili urbani in servizio quella notte, non sono riusciti a controllare i propri istinti e hanno fatto sesso all'interno dell'auto con la quale dovevano pattugliare la zona (non distante da un insediamento rom). Il tutto dimenticandosi di spegnere la radio utilizzata per comunicare con la stazione. Insomma, la storia dei vigili sesso in auto è finita – proprio a causa di quegli audio arrivati nei momenti più concitati ...

