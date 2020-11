PlayStation 5 e Xbox Serie X introvabili sotto Natale. Ma ha senso acquistarle adesso? (Di lunedì 23 novembre 2020) A quanto pare le console di nuova generazione hanno letteralmente mandato in tilt il mercato videoludico. Addirittura si ipotizza una mancanza di disponibilità anche sotto Natale, occasione per molti di mettere mano sui nuovi gioiellini e farsi un bel regalo. Si è visto di tutto nelle ultime settimane. Chi rivende PS5 su Ebay a 4.000 euro (si, avete capito bene) e privati che si accaparrano più di 3.000 unità da rivendere al mercato nero. Insomma, la corsa all’acquisto delle nuove console sembra essere cominciata nel modo più rocambolesco possibile e molto probabilmente non tutti riusciranno a metterci le bramose mani sopra per Natale. Ma è sul serio un problema così grave? Siamo sicuri che ha senso acquistare una console next-gen adesso? PlayStation 5 e Xbox ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) A quanto pare le console di nuova generazione hanno letteralmente mandato in tilt il mercato videoludico. Addirittura si ipotizza una mancanza di disponibilità anche, occasione per molti di mettere mano sui nuovi gioiellini e farsi un bel regalo. Si è visto di tutto nelle ultime settimane. Chi rivende PS5 su Ebay a 4.000 euro (si, avete capito bene) e privati che si accaparrano più di 3.000 unità da rivendere al mercato nero. Insomma, la corsa all’acquisto delle nuove console sembra essere cominciata nel modo più rocambolesco possibile e molto probabilmente non tutti riusciranno a metterci le bramose mani sopra per. Ma è sul serio un problema così grave? Siamo sicuri che haacquistare una console next-gen5 e...

