Play Station 5 | quello che sta accadendo ha dell’incredibile | ne parlano tutti

(Di lunedì 23 novembre 2020)5: è andata a ruba in poche ore dal lancio sul mercato, ma sono subito emersi dei problemi tecnici ed estetici L’ultimo modello della console più amata di sempre è stato lanciato pochi giorni fa. E’ andata letteralmente a ruba ancor prima dell’uscita effettiva. I fan accaniti l’hanno acquistata ad un prezzo quadruplicato su eBay pur di ottenerla subito. In poche ore era già introvabile, al punto di suscitare le critiche di molti potenziali acquirenti. Ma cominciano già ad arrivare le prime segnalazioni online di alcuni difetti tecnici ed estetici riscontrati da diversi videogiocatori. La Sony non si è ancora espressa riguardo la questione. Probabilmente sta aspettando di capire quale sia la percentuale di utenti colpiti dal problema, per poter avere un quadro più chiaro della situazione e delle possibili ...

nefra20 : @signordirettore @fracaruc I giovani sono rincoglioniti. E sufficiente dare loro un telefonino,la play station ,due… - dantonio_luca : RT @8924liom: Quelli che litigano e denigrano gli altri qui sopra sono gli stessi che hanno ancora la cerata sopra il materasso, che si fan… - GliStessiChe : RT @8924liom: Quelli che litigano e denigrano gli altri qui sopra sono gli stessi che hanno ancora la cerata sopra il materasso, che si fan… - BimbaElettrica3 : RT @8924liom: Quelli che litigano e denigrano gli altri qui sopra sono gli stessi che hanno ancora la cerata sopra il materasso, che si fan… - caotica1989 : RT @8924liom: Quelli che litigano e denigrano gli altri qui sopra sono gli stessi che hanno ancora la cerata sopra il materasso, che si fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Play Station

Al termine di un conto alla rovescia avviato la scorsa settimana sul sito del franchise, Square Enix ha pubblicato il primo video di presentazione di NEO: The World Ends With You, un capitolo del tutt ...The Last of Us Parte 2 è stato un titolo importante dell’industria del gaming quest’anno, e come è ovvio che sia è un titolo in grado di girare su PS5 tramite la retrocompatibilità, nonostante sia ...