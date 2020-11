Piste da sci | gli appelli di Federica Brignone e Alberto Tomba

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tiene banco la chiusura delleda Sci Da Palazzo Chigi le decisioni sembrano già essere state prese: nessuna apertura natalizia per gli impianti sciistici con uno spiraglio solo a fine gennaio se la curva epidemiologica si dovesse abbassare. Una notizia che non può lasciare indifferenti pensando soprattutto ai gestori di queste strutture che hanno la maggior parte dei guadagni proprio nel periodo di dicembre e gennaio. Leggi anche: PyeongChang:è bronzo nel gigante A parlare della situazione e lanciaresono, ex campione italiano di Sci e l’azzurradetentrice dell’ultima Coppa del Mondo.dalle pagine del “Corriere Della Sera” chiarisce come lo sci sia uno sport ...

ricpuglisi : Ah quindi aprono le piste da sci prima delle scuole medie e superiori. Bravi @GiuseppeConteIT e @robersperanza. S… - Corriere : L’appello di Tomba: «Le piste da sci devono essere aperte» - dellorco85 : Siamo in piena seconda ondata con oltre 600 morti al giorno e parliamo di apertura delle piste da sci a dicembre ne… - sunbathinonthem : RT @gnu4545: Con 600 morti di media al giorno la gente pensa alle vacanze di #Natale sulle piste da sci. ?? 'Lasciate ogni speranza, o vo… - CasuAless : @Agenzia_Ansa Cos' è il Briatore delle piste da sci? -

Le Regioni chiedono al Governo di ripensarci sulla scelta di non aprire gli impianti di risalita sotto le feste di Natale per salvaguardare l'economia delle valli.La Lombardia: «Mentre si scierà in Svizzera, in Austria e in Francia secondo il Governo qui dovrà essere tutto chiuso».