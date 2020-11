Pisa celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne (Di lunedì 23 novembre 2020) l Comune di Pisa celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Le iniziative in programma per mercoledì 25 novembre sono state anticipate stamani da due momenti preliminari: prima il vicesindaco Raffaella Bonsangue e il presidente del consiglio comunale di Pisa Alessandro Gennai hanno issato sul Ponte di Mezzo la bandiera arancione con la scritta “No alla Violenza sulle Donne”. Subito dopo hanno esposto sul balcone di Palazzo Gambacorti uno striscione col medesimo messaggio. «Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Pisa – spiega il vicesindaco Raffaella Bonsague – ha voluto anticipare le celebrazioni ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 23 novembre 2020) l Comune dilapercontro le. Le iniziative in programma per mercoledì 25 novembre sono state anticipate stamani da due momenti preliminari: prima il vicesindaco Raffaella Bonsangue e il presidente del consiglio comunale diAlessandro Gennai hanno issato sul Ponte di Mezzo la bandiera arancione con la scritta “No alla”. Subito dopo hanno esposto sul balcone di Palazzo Gambacorti uno striscione col medesimo messaggio. «Anche quest’anno l’amministrazione comunale di– spiega il vicesindaco Raffaella Bonsague – ha voluto anticipare lezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa celebra Pisa celebra, via web, il genio di Leonardo Fibonacci Agenzia ANSA La matematica perde un maestro E’ morto il professor Ambrosetti

Aveva 76 anni e aveva insegnato per tutta la sua carriera accademica alla Scuola Normale e poi a Trieste. Celebri sono il suo Teorema di Passo Montano e quello di Inversione Globale con Singolarità ...

Cento alberi piantati Omaggio ai nuovi nati nel bosco urbano di via Maccatella

Lettera inviata al Comune a 564 famiglie: festeggeremo tutti insieme non appena la situazione lo renderà possibile ...

