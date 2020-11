Pirlo: “Tratto Cristiano Ronaldo come Frabotta e Portanova” (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita di Champions League col Ferencvaros in conferenza stampa. Non è che col Cagliari è scattata una scintilla, i giocatori ora si conoscono meglio e serviva del tempo per assimilare il lavoro della settimana. Ci stiamo ritrovando. Dobbiamo imporci col Ferencvaros senza pensare al risultato dell’andata, sarebbe importante chiudere il discorso qualificazione per giocare con maggiore tranquillità le prossime partite. Chiesa rientra da un infortunio, non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Kulusevski ha giocato molte partite, Dybala invece sta bene e si sta allenando continuità. Il tridente con CR7 e Morata? Ci stiamo pensando, ma non li abbiamo mai avuti contemporaneamente in ottime condizioni quindi per ora pensiamo prima a dare equilibrio a struttura. Bernardeschi sta bene mentalmente, potrebbe avere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la partita di Champions League col Ferencvaros in conferenza stampa. Non è che col Cagliari è scattata una scintilla, i giocatori ora si conoscono meglio e serviva del tempo per assimilare il lavoro della settimana. Ci stiamo ritrovando. Dobbiamo imporci col Ferencvaros senza pensare al risultato dell’andata, sarebbe importante chiudere il discorso qualificazione per giocare con maggiore tranquillità le prossime partite. Chiesa rientra da un infortunio, non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Kulusevski ha giocato molte partite, Dybala invece sta bene e si sta allenando continuità. Il tridente con CR7 e Morata? Ci stiamo pensando, ma non li abbiamo mai avuti contemporaneamente in ottime condizioni quindi per ora pensiamo prima a dare equilibrio a struttura. Bernardeschi sta bene mentalmente, potrebbe avere ...

