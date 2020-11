Pirlo: «Dybala ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Importante il rientro di Ramsey» (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 Ramsey E Dybala – «Ramsey si è allenato ieri e oggi con la squadra, quindi è disponibile magari non dall’inizio ma è Importante averlo. Dybala ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, già da domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole Andrea, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24– «si è allenato ieri e oggi con la squadra, quindi è disponibile magari non dall’inizio ma èaverlo.hadi, già da domani». Leggi su Calcionews24.com

