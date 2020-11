Piano Natale | Italia tutta gialla | ma non ci si sposta tra regioni

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tutta Italia in zona gialla, ma con il divieto di spostarsi tra le Regioni. Questa l’idea per il nuovo Dpcm da 4 dicembre. Anche se i numeri di contagi e di positivi resta sempre molto alto, i pochi ingressi in terapia intensiva nelle ultime ore in tutta Italia fanno ben sperare. Ed è proprio sulla base di queste valutazioni che da Palazzo Chigi, sempre con molta cautela, trapela un certo ottimismo.

Eh sì, perchè parallelamente alle parole di Marinoni, è in corso la preparazione del piano Natale, quello col quale da Roma si cerca di salvare (in parte ovviamente, perchè non tutto si può rimediare) ...Ciò che conta è che ci sono ancora 3.801 pazienti in terapia intensiva e che, nell’ultima settimana, sono morte 4.594 persone per Covid-19. Ma c’è ...