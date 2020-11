Pereira, senza pubblico impossibile riaprire Teatro del Maggio (Di lunedì 23 novembre 2020) FIRENZE, 23 NOV - "Quando il ministero ha dato la possibilità di riaprire, il Teatro del Maggio ha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) FIRENZE, 23 NOV - "Quando il ministero ha dato la possibilità di, ildelha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il ...

"Quando il ministero ha dato la possibilità di riaprire, il Teatro del Maggio ha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il pubblico non sarà ...

La Lazio balla sotto la pioggia: 2-0 a Crotone. Immobile torna e va subito a segno

Pereira e Reca hanno provato a dare più velocità sulle fasce, ma senza risultati concreti. E così alla fine la Lazio ha portato a casa i tre punti senza correre particolari rischi.

"Quando il ministero ha dato la possibilità di riaprire, il Teatro del Maggio ha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il pubblico non sarà ...Pereira e Reca hanno provato a dare più velocità sulle fasce, ma senza risultati concreti. E così alla fine la Lazio ha portato a casa i tre punti senza correre particolari rischi.