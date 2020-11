Perché un tampone negativo non basta per trascorrere il Natale in famiglia (Di lunedì 23 novembre 2020) Sottoporsi al test e risultare negativi potrebbe non evitare la nascita di focolai. Dipende dal tipo di tampone scelto e da quando viene effettuato. Mascherine e distanziamento l'unica soluzione Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Sottoporsi al test e risultare negativi potrebbe non evitare la nascita di focolai. Dipende dal tipo discelto e da quando viene effettuato. Mascherine e distanziamento l'unica soluzione

andreastocchi : @La_manina__ Sarebbe auspicabile ma poi insorgerebbero non solo i negazionisti ma quelli che aspettano perché non s… - mariasamsara01 : @fangiovanna @ripuffa @sarabanda_ Ma a me oggi vengono a fare il tampone a casa. Il medico mi risponde sempre. Ho d… - leggen_dario5 : @tomasonidiego @RegLombardia Perchè protocolli come: la validità del tampone rapido,i 14 giorni senza sintomi o i 1… - Segnoditerra1 : Avevo i sintomi dal 20 Ottobre, ma fino al tampone dell'undici novembre sono stato in giro. Perché mi fate partire… - fdiciannove : @MJGoldWorld Tutti quelli che conosco stanno facendo il tampone privatamente, perché non gli viene fatto, pur avend… -