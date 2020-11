Perché Trump ha perso | analisi di una sconfitta di L Morlino

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) (di Leonardo, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) I 5 stati passati a Biden Ormai, dopo diversi giorni di attesa e specialmente dopo l’attribuzione dei voti elettorali di Arizona (11 voti) e Georgia (16 voti), quando già Biden aveva superato la soglia dei 270 voti per la vittoria in Pennsylvania (20 voti), i risultati elettorali sono netti ed evidenti: 306 voti a Biden contro i 232 a, 5.651.879 voti in più a Biden e la vittoria in 5 stati (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Georgia) che erano stati vinti danel 2016. Solo la lunga attesa dello spoglio dei voti e il comportamento dinel non volere riconoscere lahanno attenuato l’impatto mediatico di un risultato così forte. Cerchiamo ora di capire, innanzi tutto, che cosa più precisamente ...