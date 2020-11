Perché la liquefazione di Forza Italia è una buona notizia per Conte e non solo

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di lavorare, per il bene del Paese, con un governo molto lontano da noi. Mi piacerebbe che lo volesse fare l’intera opposizione, senza confusione di ruoli con la maggioranza”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera pubblicata sabato scorso, dove si subordina la collaborazione con il governo in questa fase di contrasto del Coronavirus e delle sue ricadute economiche e sociali, alla condivisione di specifici obiettivi. Insomma, il Cavaliere ha le idee chiare, a differenza dei suoi alleati storici, Salvini e Meloni. Silvio Berlusconi, lo schiaffo a Salvini Silvio Berlusconi frena anche sulla federazione del Centrodestra proposta da Salvini. “E’ da sempre che lavoriamo per l’unità del Centrodestra”, dice. Traspare tutta l’irritazione per la campagna acquisti leghista tra le file di...