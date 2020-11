Perché gli anticorpi monoclonali non sono un’alternativa al vaccino contro COVID-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Mattino oggi intervista la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, docente di Biologia Molecolare e alla guida del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani. La virologa chiarisce un punto molto dibattuto. Perché fare il vaccino se sta per arrivare la cura con gli anticorpi monoclonali? «Gli anticorpi monoclonali non sono pillole “qualsiasi”, ma farmaci biologici, e per questo costosi e complessi da realizzare, ed è dunque poco immaginabile un loro utilizzo massivo», spiega: Voi scienziati spiegate che nella lotta al COVID, parallelamente al vaccino si useranno gli anticorpi monoclonali,e qualcuno potrebbe immaginarli come una possibile alternativa più rapida. Ci aiuta a fare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Mattino oggi intervista la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, docente di Biologia Molecolare e alla guida del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani. La virologa chiarisce un punto molto dibattuto.fare ilse sta per arrivare la cura con gli? «Glinonpillole “qualsiasi”, ma farmaci biologici, e per questo costosi e complessi da realizzare, ed è dunque poco immaginabile un loro utilizzo massivo», spiega: Voi scienziati spiegate che nella lotta al, parallelamente alsi useranno gli,e qualcuno potrebbe immaginarli come una possibile alternativa più rapida. Ci aiuta a fare ...

