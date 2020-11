Pensioni: Tridico, uscite anticipate per gravosi e usuranti (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Quota 100 "è una misura sperimentale che si esaurisce nel 2021. Ci sono tavoli tecnici con il governo in cui si prospetta una uscita più morbida. L'idea è di avanzare per i ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Quota 100 "è una misura sperimentale che si esaurisce nel 2021. Ci sono tavoli tecnici con il governo in cui si prospetta una uscita più morbida. L'idea è di avanzare per i ...

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Quota 100 "è una misura sperimentale che si esaurisce nel 2021. Ci sono tavoli tecnici con il governo in cui si prospetta una uscita più morbida. L'idea è di avanzare per i lav ...

Roma, assegni in ritardo per i poliziotti pensionati. Parte la causa

Gli agenti in congedo denunciano ritardi anche di sei mesi. E sono pronti all'azione legale contro l'Inps. Il sindacato: "Un buco inaccettabile ...

