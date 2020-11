Pensiero del giorno – La bolla di sapone (Di lunedì 23 novembre 2020) “Ciao, nonna. Ieri è finita la nostra quarantena. Stamattina siamo tornati a scuola”. “Ciao Franco. Vieni, entra. La nonna ti prepara una spremuta”. Il bambino, di otto anni, entra in casa. Si avviano verso la cucina. “Come sta Leonardo?” “Sta bene ma non è potuto scendere. E’ al telefono con un compagno”. La famiglia del figlio di Annachiara, moglie e due gemelli, abita al piano superiore. “Che avete fatto in casa in questi quindici giorni di ritiro forzato?” “Ci siamo divertiti e poi abbiamo seguito le lezioni online”. Franco si siede con le gambe piegate su una sedia della cucina e, parlando, si dondola. La nonna si appresta a spremere un’arancia. “Che cosa pensi della quarantena?” “E’ stata un’esperienza interessante…”. Il bambino tace per qualche momento, soprapPensiero. Poi: “Senti, nonna, credi che finirà presto questa infezione da coronavirus?” “Speriamo…e tu ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) “Ciao, nonna. Ieri è finita la nostra quarantena. Stamattina siamo tornati a scuola”. “Ciao Franco. Vieni, entra. La nonna ti prepara una spremuta”. Il bambino, di otto anni, entra in casa. Si avviano verso la cucina. “Come sta Leonardo?” “Sta bene ma non è potuto scendere. E’ al telefono con un compagno”. La famiglia del figlio di Annachiara, moglie e due gemelli, abita al piano superiore. “Che avete fatto in casa in questi quindici giorni di ritiro forzato?” “Ci siamo divertiti e poi abbiamo seguito le lezioni online”. Franco si siede con le gambe piegate su una sedia della cucina e, parlando, si dondola. La nonna si appresta a spremere un’arancia. “Che cosa pensi della quarantena?” “E’ stata un’esperienza interessante…”. Il bambino tace per qualche momento, soprap. Poi: “Senti, nonna, credi che finirà presto questa infezione da coronavirus?” “Speriamo…e tu ...

