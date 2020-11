Patrizia De Blanck, resa immortale dagli scandali: la rivelazione (Di lunedì 23 novembre 2020) A Detto Fatto Jonathan ha voluto fare una rivelazione sulla Contessa Patrizia De Blanck nella sua rubrica di gossip. Nella puntata andata in onda oggi lunedì 23 novembre di “Detto Fatto“, ha avuto luogo la rubrica di gossip tenuta da Jonathan Kashanian. L’argomento della SuperClassifica sono stati i nobili italiani e stranieri e, pertanto, si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020) A Detto Fatto Jonathan ha voluto fare unasulla ContessaDenella sua rubrica di gossip. Nella puntata andata in onda oggi lunedì 23 novembre di “Detto Fatto“, ha avuto luogo la rubrica di gossip tenuta da Jonathan Kashanian. L’argomento della SuperClassifica sono stati i nobili italiani e stranieri e, pertanto, si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GF_VIP_5 : Il sondaggio CHI VUOI SALVARE dà come meno votata e quindi eliminata PATRIZIA DE BLANCK. Risultati: FRANCESCO 33%… - GF_VIP_5 : Il sondaggio CHI VUOI SALVARE dà come meno votata e quindi eliminata PATRIZIA DE BLANCK. #GFVIP - Ileniad_ : RT @peularis: Patrizia De Blanck che si improvvisa la nonna di Cappuccetto Rosso preparando una crostata e sperando di salvarsi in corner d… - peularis : Patrizia De Blanck che si improvvisa la nonna di Cappuccetto Rosso preparando una crostata e sperando di salvarsi i… - frances33439335 : @trash_italiano Stefania Orlando Patrizia De Blanck -