Patrice Evra | “Chiamerò il Liverpool grande squadra quando vincerà tre titoli di fila”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Venti punti e primato in classifica in Premier League dopo la nona giornata ma pernon è abbastanza. Ilsi ripropone come candidata numero uno per la conquista del titolo. Ciò, però, non convince l’ex United (e dunque acerrimo rivale)che ai microfoni di Sky Sports dice: “Calma, sono stati giocati solo 9 match“. E ancora: “Io chiamerò ilsolo dopo che avranno vinto tredi fila. Se non vinceranno in questa stagione, non dirò mai che sono unafantastica. Molte squadre ci sono riuscite, quindi io li chiameròteam solo dopo che avranno vinto tre campionati consecutivi. Sicuramente stanno mandando un segnale ai rivali, sono forti, ma non dirò altro ...