Parma, per Pezzella lesione di secondo grado (Di lunedì 23 novembre 2020) Parma - Ripresa degli allenamenti per il Parma , stamattina a Collecchio. Agli ordini del tecnico Liverani , i crociati scesi in campo ieri contro la Roma hanno svolto un lavoro defaticante. Per il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)- Ripresa degli allenamenti per il, stamattina a Collecchio. Agli ordini del tecnico Liverani , i crociati scesi in campo ieri contro la Roma hanno svolto un lavoro defaticante. Per il ...

sbonaccini : Piena vicinanza e solidarietà alla giovane sindaca di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma, per i vergognosi insul… - SkySport : ?? #Mkhitaryan, gol meraviglioso?? ? L'armeno fulmina Sepe per il 2-0 ??? GLI HL ? - sportli26181512 : #Parma, per Pezzella lesione di secondo grado: Seduta mattutina di allenamento per i crociati dopo la gara con la R… - ElboAcMilan : @luigidea @AntoVitiello Eh? Leao torna per la samp, Ibra per il Parma - senardik : RT @sbonaccini: Piena vicinanza e solidarietà alla giovane sindaca di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma, per i vergognosi insulti sessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma per Alessandro Borghese a Parma per qualche giorno per girare "4 Ristoranti" Gazzetta di Parma Milan: Ibra in panchina 3 settimane per l’infortunio. Possibile rientro il 13 dicembre

Ibra potrebbe restare in panchina per almeno tre settimane. La migliore ipotesi è che riesca a tornare in campo il 13 dicembre nella partita contro il Parma. Intanto è confermata la sua assenza per il ...

TRIGORIA - Scarico in palestra per chi ha giocato contro il Parma. Smalling in campo col gruppo

Alla vigilia di Roma-Parma, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto per presentare la sfida in conferenza... Per… Leggi ...

Ibra potrebbe restare in panchina per almeno tre settimane. La migliore ipotesi è che riesca a tornare in campo il 13 dicembre nella partita contro il Parma. Intanto è confermata la sua assenza per il ...Alla vigilia di Roma-Parma, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto per presentare la sfida in conferenza... Per… Leggi ...