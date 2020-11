Parma | infortunio muscolare per Pezzella | lesione al bicipite femorale

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Continuano a non arrivare buone notizie per il, già alle prese con il pesante 3-0 subito ieri in casa della Roma. All’Olimpico è arrivato anche l’di Giuseppe: la diagnosi parla dimiotendinea di secondo grado aldella coscia sinistra. Il comunicato del club emiliano ha sottolineato come il giocatore abbia già iniziato le terapie del caso ma l’impressione è che nella migliore delle ipotesidovrà rimanere ai box per alcune settimane. Ilha anche comunicato il proseguo del lavoro differenziato per Laurini, Valenti e Mihaila, così come per Hernani che è anche alle prese con le terapie per recuperare dal suo. SportFace.