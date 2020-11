Parità di genere, sul lavoro la situazione italiana è migliorata ma distanze sono ancora nette: “Senza interventi serviranno 477 anni” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal rapporto Gender equality index arrivano buone notizie, ma anche qualche pessima conferma: in Italia il gap tra uomini e donne va combattuto prima di tutto sul luogo di lavoro. A sottolinearlo è l‘Osservatorio sulle mamme che lavorano, newsletter che nasce dal progetto Donne e futuro e che commenta i dati appena pubblicati dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige). Dal rapporto emerge che nel nostro Paese le donne hanno un tasso di occupazione inferiore a quello degli uomini: i contratti a tempo indeterminato per le donne si attestano al 31% del totale, mentre per gli uomini al 51,4%. Inoltre, guadagnano meno e sul luogo di lavoro scontano quella che viene definita “segregazione occupazionale”, essendo distribuite in maniera non uniforme tra le varie professioni. Come riporta l’Osservatorio, circa il 30% di tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal rapporto Gender equality index arrivano buone notizie, ma anche qualche pessima conferma: in Italia il gap tra uomini e donne va combattuto prima di tutto sul luogo di. A sottolinearlo è l‘Osservatorio sulle mamme che lavorano, newsletter che nasce dal progetto Donne e futuro e che commenta i dati appena pubblicati dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di(Eige). Dal rapporto emerge che nel nostro Paese le donne hanno un tasso di occupazione inferiore a quello degli uomini: i contratti a tempo indeterminato per le donne si attestano al 31% del totale, mentre per gli uomini al 51,4%. Inoltre, guadagnano meno e sul luogo discontano quella che viene definita “segregazione occupazionale”, essendo distribuite in maniera non uniforme tra le varie professioni. Come riporta l’Osservatorio, circa il 30% di tutte le ...

