“Paratici e Giuntoli si sono conosciuti rimorchiando straniere alla stazione di Firenze”

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del suo libro "Grand Hotel Calciomercato" ai microfoni di TMW Radio. Ha raccontato alcuni aneddoti di cui parla nel libro. "Racconto dell'inizio con Paratici e Giuntoli che si conoscono quasi per caso rimorchiando delle straniere alla stazione di Firenze. Appena mi è stato raccontato l'episodio, ho deciso che sarebbe stato l'attacco del libro: voglio i personaggi umanizzati. Cristiano e Fabio che a 25 anni si sono conosciuti per caso con 50mila lire in tasca, e oggi guardate dove sono. Anche personaggi del passato, come Gaucci, che comprò un iraniano perché comprava i tappeti. O Pellegrini, che faceva firmare dei foglietti ai possibili acquisti dell'Inter e se la calligrafia non gli piaceva non chiudeva"

