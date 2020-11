Papa Francesco: “Saremo giudicati sulla compassione” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso dell’Angelus Papa Francesco ha ricordato l’anniversario del terremoto che il 23 novembre 1980 colpì Campania e Basilicata. Ha poi chiesto di mostrarsi solidali verso le famiglie in difficoltà economica e quelle che in questo periodo hanno perso il lavoro. “Saremo giudicati sulle opere, sulla compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso”, ha Leggi su periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso dell’Angelusha ricordato l’anniversario del terremoto che il 23 novembre 1980 colpì Campania e Basilicata. Ha poi chiesto di mostrarsi solidali verso le famiglie in difficoltà economica e quelle che in questo periodo hanno perso il lavoro.sulle opere,compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso”, ha

