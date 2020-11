Palermo, Sagramola senza filtri: “Covid-19? Costi gravosi per il protocollo. Tutto sul bando per il centro sportivo” (Di lunedì 23 novembre 2020) L'incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l'avvio di stagione del Palermo di Boscaglia, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora. Questi alcuni dei temi approfonditi dall'amministratore delegato del sodalizio di viale del Fante, Rinaldo Sagramola, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "Zona Vostra" in onda su Trm."Covid 19? Purtroppo stiamo vivendo sulla nostra pelle la difficoltà di questo momento anche della semplice organizzazione della vita quotidiana. Per quanto ci riguarda c'è un impegno non indifferente anche in termini di Costi, determinato dalla necessità di osservare questi rigidi protocolli adottati per cercare di portare avanti le attività. Questo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) L'incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l'avvio di stagione deldi Boscaglia, la centralità della realizzazione di unsportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora. Questi alcuni dei temi approfonditi dall'amministratore delegato del sodalizio di viale del Fante, Rinaldo, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "Zona Vostra" in onda su Trm."Covid 19? Purtroppo stiamo vivendo sulla nostra pelle la difficoltà di questo momento anche della semplice organizzazione della vita quotidiana. Per quanto ci riguarda c'è un impegno non indifferente anche in termini di, determinato dalla necessità di osservare questi rigidi protocolli adottati per cercare di portare avanti le attività. Questo ...

WiAnselmo : #Palermo, Sagramola senza filtri: 'Covid-19? Costi gravosi per il protocollo. Tutto sul bando per il centro sportiv… - Mediagol : #Palermo, Sagramola senza filtri: 'Covid-19? Costi gravosi per il protocollo. Tutto sul bando per il centro sportiv… - MondoPalermo : Sagramola: «Centro Sportivo? Attendiamo esito del bando per oggi o domani. I lavori…» - WiAnselmo : #Palermo, Sagramola a tutto campo: 'Neanche Boscaglia sa quanto può dare questa squadra. Non esiste un bomber da 20… - Mediagol : #Palermo, Sagramola a tutto campo: 'Neanche Boscaglia sa quanto può dare questa squadra. Non esiste un bomber da 20… -