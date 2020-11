Pagamento Tari, dalla Giunta comunale nuove agevolazioni per i liberi professionisti e PMI (Di lunedì 23 novembre 2020) La Giunta comunale di Salerno, nella seduta del 19 novembre u.s., ha approvato un’importante delibera di sostegno ai liberi professionisti che abbiano subito nell’anno in corso un decremento di almeno il trenta per cento del proprio volume di lavoro e fatturato. La Giunta comunale ha infatti deciso di estendere anche ai liberi professionisti il credito d’imposta sulla Tari inizialmente riconosciuto soltanto alle piccole e medie imprese e di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande di ulteriori undici giorni. La misura, finanziata da un fondo di provvista della Regione Campania, ammonta a circa tre milioni di euro e consentirà di offrire un aiuto concreto ad imprese e professionisti in difficoltà ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladi Salerno, nella seduta del 19 novembre u.s., ha approvato un’importante delibera di sostegno aiche abbiano subito nell’anno in corso un decremento di almeno il trenta per cento del proprio volume di lavoro e fatturato. Laha infatti deciso di estendere anche aiil credito d’imposta sullainizialmente riconosciuto soltanto alle piccole e medie imprese e di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande di ulteriori undici giorni. La misura, finanziata da un fondo di provvista della Regione Campania, ammonta a circa tre milioni di euro e consentirà di offrire un aiuto concreto ad imprese ein difficoltà ...

Ravenna24ore : Lugo: tentata truffa sul pagamento tari - CorriereRomagna : Lugo, tentata truffa sul pagamento della Tari - - ekuonews : Giulianova, posticipata a febbraio pagamento Tari per tutte le utenze - radiolaquila1 : Giulianova: Giunta comunale posticipa a febbraio il pagamento del saldo Tari di dicembre p... - 26Semplicemente : @virginiaraggi vorrei sapere nell alto della sua intelligenza, come mai a casa mia ( è non solo), non arrivano i bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento Tari Giulianova, posticipata a febbraio pagamento Tari per tutte le utenze ekuonews.it Tari 2020, i modelli “più piccoli” sono sempre pagabili in banca e alle Poste

Tari 2020, i modelli "più piccoli" sono comunque pagabili in banca e alle Poste. La spiegazione del Comune dopo alcune richieste ...

Lugo, segnalati tentativi di truffa per il pagamento della Tari

Lugo. Un finto incaricato proporrebbe ai cittadini una sospensione per 10 anni pagando una cospicua cifra immediatamente ...

Tari 2020, i modelli "più piccoli" sono comunque pagabili in banca e alle Poste. La spiegazione del Comune dopo alcune richieste ...Lugo. Un finto incaricato proporrebbe ai cittadini una sospensione per 10 anni pagando una cospicua cifra immediatamente ...