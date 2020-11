Pagamento pensioni di dicembre: ecco come fare e il calendario per ritirarle alla Posta (Di lunedì 23 novembre 2020) Con l’emergenza Covid-19 Poste Italiane sta erogando anticipatamente le pensioni. E sarà così anche per il mese di dicembre. ecco di seguito il calendario per ritirare la pensione. Pagamento pensioni di dicembre: ecco il calendario Per gli uffici Postali aperti 6 giorni si procede in questo modo: – dalla A alla B: mercoledì 25 novembre – dalla C alla D: giovedì 26 novembre – dalla E alla K: venerdì 27 novembre – dalla L alla O: sabato mattina 28 novembre – dalla P alla R: lunedì 30 novembre – dalla S alla Z: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Con l’emergenza Covid-19 Poste Italiane sta erogando anticipatamente le. E sarà così anche per il mese didi seguito ilper ritirare la pensione.diilPer gli ufficili aperti 6 giorni si procede in questo modo: – dB: mercoledì 25 novembre – dD: giovedì 26 novembre – dK: venerdì 27 novembre – dO: sabato mattina 28 novembre – dR: lunedì 30 novembre – dZ: ...

