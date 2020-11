Padre Nostro e Gloria cambiano da domenica prossima, il nuovo Messale (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 29 novembre sarà in uso la nuova traduzione del Messale Romano nella maggior parte delle diocesi italiane. Le altre avranno tempo fino alla prossima domenica di Pasqua per adottare la nuova traduzione. La terza edizione del Messale Romano è stata approvata da Papa Francesco il 16 maggio dello scorso anno e introduce delle modifiche definitive alle più conosciute formule e preghiere. Innanzitutto il celebrante non si rivolgerà più ai fedeli chiamandoli solo “fratelli” ma subito dopo pronuncerà anche la parola “sorelle”. E anche all’atto penitenziale, che ora favorirà le espressioni in greco come Kýrie eléison e Christe eléison a “Signore pietà” e “Cristo pietà”, è stata apportata una aggiunta inclusiva: “Confesso a Dio onnipotente fratelli e sorelle tutti”. Il Gloria avrà una nuova formulazione: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 29 novembre sarà in uso la nuova traduzione delRomano nella maggior parte delle diocesi italiane. Le altre avranno tempo fino alladi Pasqua per adottare la nuova traduzione. La terza edizione delRomano è stata approvata da Papa Francesco il 16 maggio dello scorso anno e introduce delle modifiche definitive alle più conosciute formule e preghiere. Innanzitutto il celebrante non si rivolgerà più ai fedeli chiamandoli solo “fratelli” ma subito dopo pronuncerà anche la parola “sorelle”. E anche all’atto penitenziale, che ora favorirà le espressioni in greco come Kýrie eléison e Christe eléison a “Signore pietà” e “Cristo pietà”, è stata apportata una aggiunta inclusiva: “Confesso a Dio onnipotente fratelli e sorelle tutti”. Ilavrà una nuova formulazione: ...

Agenzia_Ansa : Cambia la #Messa, da domenica prossima nuovo Padre Nostro @Pontifex_it #ANSA - goocciole : processo di purificazione attivato padre nostro che sei nei cieli - jobwithinternet : @anthos555 Contrinuerò a recitare il Padre Nostro come mi è stato insegnato. Continuerò a credere i Gesù Cristo e a… - jobwithinternet : RT @anthos555: Io continuerò a recitare il PadreNostro così come mi è stato insegnato. - AnnaP1953 : RT @ivocamic: ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM #BERGOGLIO cambia il #PadreNostro disorientando i fedeli già colpiti da #SCANDALI sessuali e… -