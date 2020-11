Ospedali San Carlo e San Paolo di Milano, Pd all’attacco: “Fontana e Gallera non hanno niente da dire?” (Di lunedì 23 novembre 2020) Ospedali San Carlo e San Paolo Milano, Pd: “Fontana e Gallera cosa dicono?” Nella giornata in cui Beppe Sala si schiera in maniera netta sulla necessità di una radicale riforma della sanità lombarda, si fa sempre più aspro lo scontro politico in merito alla situazione degli Ospedali milanesi San Carlo e San Paolo, due dei più importanti presidi sanitari cittadini, recentemente uniti in un’unica ASST. Negli scorsi giorni ha destato molto clamore una lettera dai toni allarmistici scritta da alcuni lavoratori per denunciare una serie di mancanze che, secondo i mittenti, avrebbero compromesso la possibilità di seguire a dovere tutti i numerosi pazienti di questa seconda ondata di Covid-19. I suoi inquietanti contenuti sono stati smentiti ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)Sane San, Pd:cosa dicono?” Nella giornata in cui Beppe Sala si schiera in maniera netta sulla necessità di una radicale riforma della sanità lombarda, si fa sempre più aspro lo scontro politico in merito alla situazione deglimilanesi Sane San, due dei più importanti presidi sanitari cittadini, recentemente uniti in un’unica ASST. Negli scorsi giorni ha destato molto clamore una lettera dai toni allarmistici scritta da alcuni lavoratori per denunciare una serie di mancanze che, secondo i mittenti, avrebbero compromesso la possibilità di seguire a dovere tutti i numerosi pazienti di questa seconda ondata di Covid-19. I suoi inquietanti contenuti sono stati smentiti ...

