Oroscopo di Paolo Fox di oggi: Lunedì 23 Novembre 2020

L'Oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell'astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all'amore, al lavoro e alle vicissitudini quotidiane di questo Lunedì 23 Novembre 2020.

Oroscopo Ariete
Queste sono giornate di recupero! Ci avviciniamo questa situazione di grande rilevanza che arriverà dal mese di Dicembre: manca poco, siamo al 23, quindi si può già parlare di qualcosa che si rinnova dentro e fuori di voi. In qualche caso potrebbe già nascere un incarico, in altre situazioni potrebbero esserci buone amicizie che diventeranno qualcosa di più. E da martedì avremo anche una Luna molto interessante!

Oroscopo Toro
E' un momento particolare perché bisogna ...

