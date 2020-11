Oroscopo Branko oggi 23 Novembre 2020 | previsioni segno per segno

Leggi su aciclico

(Di lunedì 23 novembre 2020) Arietediti metti sotto la lente d’ingrandimento della scoperta di te stesso. Cercherai il motivo delle decisioni che hai preso. Amore:sarai costretto a fare un passo indietro nella tua relazione. Non disperare, ci aspettano tempi migliori. Ricchezza: non lasciare che il ritmo di lavoro che sei riuscito a raggiungere vada perso. Rimani attivo anche in bassa stagione. Benessere: non mettere da parte quelle attività che sono importanti per te per lasciare il posto a quelle urgenti. Cerca di gestire i tuoi tempi nel miglior modo possibile. Per risolvere una volta per tutte un problema che ti fa addormentare ogni giorno, Ariete preoccupato, dedica un po ‘di tempoa meditarci. Hai solo la risposta che non sai come vederla perché ogni volta che ci pensi, la tua mente va ...