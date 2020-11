Ogni causa | uno schiaffo La dura vita dei legali di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Le vie della legge non sono infinite: così per Donald, settimana dopo settimana, la strada già strettissima per rimettere in discussione il risultato elettorale somiglia sempre più a un pertugio, nel quale ormai non crede più nessuno. Negli ultimi giorni il team legale del presidente ha collezionato nuove pesanti sconfitte, a cominciare dalla Pennsylvania, dove il giudice statale che ha respinto il ricorso lo ha definito “cucito a casaccio”, come “il mostro di Frankenstein”. Ma gli avvocati del presidente,dopo, provano a resistere: hanno annunciato che faranno ricorso contro la decisione della Pennsylvania, così come proveranno a intentare una nuovain Georgia, dopo che un riconteggio manuale dei voti ha confermato la vittoria di Joe Biden. "Judge Brann dismissed the claim in his ...