Offerta da 737 milioni della controllata italiana di Crédit Agricole per il Credito Valtellinese. Che guadagna il 23% a Piazza Affari (Di lunedì 23 novembre 2020) Crédit Agricole Italia, controllata per il 75,6% da Crédit Agricole, ha lanciato un’Offerta pubblica di acquisto volontaria da 737 milioni per il Credito Valtellinese. La combinazione tra i due istituti dovrebbe consolidare la posizione del gruppo come sesta banca commerciale in Italia e diventare settima per totale attivi e numero di clienti, raggiungendo una quota di mercato del 5% a livello nazionale. A seguito dell’Offerta, Credit Agricole Italia intende procedere alla fusione per incorporazione di Credito Valtellinese in Credit Agricole Italia al fine di consentire un’effettiva integrazione delle proprie attività con quelle di Creval. I sindacati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)Italia,per il 75,6% da, ha lanciato un’pubblica di acquisto volontaria da 737per il. La combinazione tra i due istituti dovrebbe consolidare la posizione del gruppo come sesta banca commerciale in Italia e diventare settima per totale attivi e numero di clienti, raggiungendo una quota di mercato del 5% a livello nazionale. A seguito dell’, CreditItalia intende procedere alla fusione per incorporazione diin CreditItalia al fine di consentire un’effettiva integrazione delle proprie attività con quelle di Creval. I sindacati ...

