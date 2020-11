Nuovo Dpcm per Natale, il governo cauto anche sulle zone gialle: niente vacanze, viaggi solo per tornare a casa. Le ultime ipotesi sulle regole (Di lunedì 23 novembre 2020) codivlink L’ottimismo dell’ultimo fine settimana su possibili allentamenti per Natale in vista dei prossimi provvedimenti del governo in arrivo a partire dal 4 dicembre è rientrato con gli avvertimenti del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza. Se a dicembre e durante il periodo natalizio ci sarà qualche libertà in più con un Dpcm di Natale, se non due, sarà solo davanti a un concreto abbassamento dei contagi e dell’Indice Rt stabile a 1, con la fiducia alta sul fatto che le misure dell’ultimo Dpcm per l’emergenza Coronavirus stiano portando gli effetti sperati. Condizioni che permetterebbero al governo di portare buona parte, se non tutte le regioni, in zona gialla. E anche in quel caso, le concessioni previste saranno ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) codivlink L’ottimismo dell’ultimo fine settimana su possibili allentamenti perin vista dei prossimi provvedimenti delin arrivo a partire dal 4 dicembre è rientrato con gli avvertimenti del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza. Se a dicembre e durante il periodo natalizio ci sarà qualche libertà in più con undi, se non due, saràdavanti a un concreto abbassamento dei contagi e dell’Indice Rt stabile a 1, con la fiducia alta sul fatto che le misure dell’ultimoper l’emergenza Coronavirus stiano portando gli effetti sperati. Condizioni che permetterebbero aldi portare buona parte, se non tutte le regioni, in zona gialla. Ein quel caso, le concessioni previste saranno ...

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Corriere : ?? Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nel Dpcm del 4 dicembre ci saranno restr… - baritoday : Dagli spostamenti tra regioni ai cenoni (vietati), il nuovo Dpcm e le misure al vaglio per Natale… - savonanews : Covid, al vaglio il nuovo Dpcm natalizio: ipotesi riapertura bar e ristoranti, a cena massimo 6 persone, licei chiu… - dony_3 : RT @CettaFerrara: Leggo del nuovo DPCM e viene da urlare. Negozi aperti per le festività e coprifuoco il 24 e il 31 spostato all'una di no… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm Natale, limiti a spostamenti tra regioni, vacanze sulla neve e veglioni Corriere della Sera Scuole chiuse fino al 7 gennaio: ecco cosa sapere

Come sappiamo il Governo è al lavoro per il nuovo DPCM con le misure per le settimane delle vacanze di Natale. Mentre una delle priorità sembra essere la riapertura delle scuole, che avverrà in manier ...

Dpcm Natale, ecco le ipotesi

La curva del contagio è in discesa e sembra intenzionata ad appiattirsi, a Natale manca poco e ancora meno al 3 dicembre, giorno in cui verrà emanato un nuovo Dpcm contenente misure specifiche per ...

Come sappiamo il Governo è al lavoro per il nuovo DPCM con le misure per le settimane delle vacanze di Natale. Mentre una delle priorità sembra essere la riapertura delle scuole, che avverrà in manier ...La curva del contagio è in discesa e sembra intenzionata ad appiattirsi, a Natale manca poco e ancora meno al 3 dicembre, giorno in cui verrà emanato un nuovo Dpcm contenente misure specifiche per ...