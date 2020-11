Nuovo dpcm, asse con Francia e Germania per "chiuderci" meglio: indiscrezioni, l'ultimo divieto "continentale" (Di lunedì 23 novembre 2020) Regole rigide anche per Natale. Questo quanto studiano il governo e Giuseppe Conte: feste meste e modeste contro il coronavirus, con l'incubo di "un Nuovo Ferragosto", ossia di un picco di contagi dopo le riaperture. E così, ecco filtrare le anticipazioni relative al dpcm del 4 dicembre, che secondo quanto si apprende potrebbe restare in vigore fino all'Epifania. Le indiscrezioni, rilanciate dal Corriere della Sera, riferiscono che il coprifuoco non verrà cancellato ma il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte, per consentire celebrazioni in famiglia con poche persone care e per permettere di andare a messa. E ancora, vi sarebbe un asse con Francia e Germania per limitare le vacanze sulla neve: insomma, gli impianti resteranno chiusi. Per quel che riguarda gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Regole rigide anche per Natale. Questo quanto studiano il governo e Giuseppe Conte: feste meste e modeste contro il coronavirus, con l'incubo di "unFerragosto", ossia di un picco di contagi dopo le riaperture. E così, ecco filtrare le anticipazioni relative aldel 4 dicembre, che secondo quanto si apprende potrebbe restare in vigore fino all'Epifania. Le, rilanciate dal Corriere della Sera, riferiscono che il coprifuoco non verrà cancellato ma il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte, per consentire celebrazioni in famiglia con poche persone care e per permettere di andare a messa. E ancora, vi sarebbe unconper limitare le vacanze sulla neve: insomma, gli impianti resteranno chiusi. Per quel che riguarda gli ...

