Nuovi mezzi per l’Asia | Madaro | “Ora puntiamo sulla tariffa puntuale”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Sedicioperativi per le attività di spazzamento e gestione del servizi dei rifiuti sono stati consegnati questa mattina aldal Comune di Benevento. La cerimonia, svoltasi nel piazzale dello “Stadio Vigorito“, costituisce una prima “tranche” dell’operazione di ammodernamento funzionale delin quanto entro due anni saranno in totale 44 ioperativi a disposizione dell’Azienda di igiene urbana. Erano presenti alla consegna il sindaco Clemente Mastella; l’assessore al Bilancio, Maria Carmela Serluca e l’assessore all’Ambiente Gerardo Giorgione. Presente anche Don Marco Capaldo per benedire i. L’amministratore unico delDonato ...

matteosalvinimi : Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini… - NTR24 : Asia, arrivano 16 nuovi mezzi. Madaro: “Puntiamo al 70% di differenziata” - massimo_fares : RT @Roma: ??+BusXRoma, nuovi mezzi nella zona nord-est a servizio della periferia di #SanBasilio. I #bus miglioreranno i collegamenti con i… - GiangioTheGlide : RT @Roma: ??+BusXRoma, nuovi mezzi nella zona nord-est a servizio della periferia di #SanBasilio. I #bus miglioreranno i collegamenti con i… - IIIMunicipioRM : RT @Roma: ??+BusXRoma, nuovi mezzi nella zona nord-est a servizio della periferia di #SanBasilio. I #bus miglioreranno i collegamenti con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi mezzi

LA NAZIONE

(Modena, 24 novembre 2020) - Oggi online le prime puntate su Spotify Modena, 24 novembre 2020 - Per spiegare in maniera chiara ed esaustiva le ...Il Comune di Latina ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda per i Beni Comuni. E' una mezza rivoluzione che era nell'aria: niente rinnovo per il ...