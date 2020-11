Nuoto | Cesare Butini | “Ho voluto dare tranquillità ad atleti in odore da medaglia olimpica | ma non tarpo le ali a nessuno”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Giorni di polemiche a bordo vasca nella Nazionale italiana di. La qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, che il CTha deciso di proporre per alcuni, ha portato a delle reazioni di forte contrarietà da parte di altri, tra cui Martina Carraro, Fabio Scozzoli e Marco Orsi. “La Direzione Tecnica delle Squadre Nazionali proporrà al prossimo consiglio federale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo dei nuotatori Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio e della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero Federica Pellegrini. La proposta tiene conto delle prestazioni ottenute durante i Campionati italiani – 57° Trofeo Sette Colli, disputati da 11 al 13 agosto scorso, e delle posizioni individuali nei ranking mondiali ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CesareButini Nuoto, Cesare Butini: “Ho voluto dare tranquillità ad atleti in odore da medaglia… - Nuotomania : DA - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | La gestione della nazionale italiana. Cesare Butini intervistato da PdS -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Cesare

OA Sport

Pronta una nuova sfida per la campionessa di nuoto: Federica Pellegrini ha ricevuto dalla Federnuoto il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021.Nuoto, polemiche in seno alla squadra azzurra dopo il pass olimpico concesso a Federica Pellegrini e Garbiele Detti. Carraro e Scozzoli non ci stanno: "Regole inventate" ...