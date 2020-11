Notate nulla di strano? Melissa Satta, quel dettaglio nella foto che scatena il sospetto: è finita in digrazia? | Guarda (Di lunedì 23 novembre 2020) Una foto curiosa scatena il consueto "delirio da Instagram". Si parla di Melissa Satta, che si prepara al Natale con discreto anticipo. E così, mentre prepara addobbi casalinghi, ecco ce si mostra così come potete vedere nella foto qui sotto: con un bel paio di corna in testa, corna di renna in peluche. Una foto che ha scatenato i fan: c'è infatti chi ha visto nel gesto dell'ex velina, recentemente guarita dal coronavirus, una sorta di messaggio sulla relazione con Kevin Prince Boateng. Insomma, lui la avrebbe tradita? Possibile, soprattutto perché nelle ultime settimane si rincorrono a velocità vorticosa indiscrezioni circa una nuova, ma questa volta definitiva, rottura tra i due. A chiarirci le idee potrebbe pensarci solo la diretta interessata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Unacuriosail consueto "delirio da Instagram". Si parla di, che si prepara al Natale con discreto anticipo. E così, mentre prepara addobbi casalinghi, ecco ce si mostra così come potete vederequi sotto: con un bel paio di corna in testa, corna di renna in peluche. Unache hato i fan: c'è infatti chi ha visto nel gesto dell'ex velina, recentemente guarita dal coronavirus, una sorta di messaggio sulla relazione con Kevin Prince Boateng. Insomma, lui la avrebbe tradita? Possibile, soprattutto perché nelle ultime settimane si rincorrono a velocità vorticosa indiscrezioni circa una nuova, ma questa volta definitiva, rottura tra i due. A chiarirci le idee potrebbe pensarci solo la diretta interessata, ...

