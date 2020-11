"Non succedeva da mesi", sondaggio Mentana: Salvini-Meloni, inversione di tendenza (e intanto il Cav...) (Di lunedì 23 novembre 2020) Come in ogni lunedì che si rispetti, anche oggi 23 novembre non poteva mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. Per la prima volta dopo diverso tempo la rilevazione sulle intenzioni di voto fanno registrare una piccola controtendenza nel centrodestra, dopo mesi in cui Giorgia Meloni ha macinato consensi con una velocità impressionante, anche a leggero discapito di Matteo Salvini che ha perso gradualmente qualche punto percentuale. La Lega è tuttora primo partito italiano con il 23,3% e ha fatto registrare un +0,3 rispetto alla scorsa settimana, mentre Fdi ha avuto una piccola battuta d'arresto (-0,5) che però consente di rimanere comunque terzo partito con il 16,2%, davanti al M5s che non riesce ad andare oltre il 15,6%. Alle spalle del Carroccio c'è sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Come in ogni lunedì che si rispetti, anche oggi 23 novembre non poteva mancare ilSwg realizzato per il Tg La7 di Enrico. Per la prima volta dopo diverso tempo la rilevazione sulle intenzioni di voto fanno registrare una piccola contronel centrodestra, dopoin cui Giorgiaha macinato consensi con una velocità impressionante, anche a leggero discapito di Matteoche ha perso gradualmente qualche punto percentuale. La Lega è tuttora primo partito italiano con il 23,3% e ha fatto registrare un +0,3 rispetto alla scorsa settimana, mentre Fdi ha avuto una piccola battuta d'arresto (-0,5) che però consente di rimanere comunque terzo partito con il 16,2%, davanti al M5s che non riesce ad andare oltre il 15,6%. Alle spalle del Carroccio c'è sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Non succedeva Il super allineamento tra Giove e Saturno che non succedeva da 800 anni: ecco quando guardarlo Scienze Fanpage Rarissimo evento astronomico, Giove e Saturno più vicini che mai: non succedeva dal Medioevo

Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio ...

Natale, il ministro: «Niente spostamenti tra regioni, non facciamo come la scorsa estate»

Spostamenti da una Regione all'altra a Natale? "Di certo io sono fermamente contrario a spostamenti come quelli che ci sono stati nell'estate". Lo mette in chiaro il ministro ...

