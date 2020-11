Non è vero che Dallas Jones, membro della campagna elettorale di Biden, è stato arrestato (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 13 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet in lingua francese in cui si sostiene che Dallas Jones – membro della squadra del presidente eletto degli Stati Uniti d’America Joe Biden – sarebbe stato arrestato. Come prova viene allegato uno scatto che mostra un uomo nero ammanettato mentre viene portato via da alcune persone. Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking statunitensi (qui, qui, qui e qui), non esiste alcun riscontro ufficiale dell’arresto di Dallas Jones, consulente politico di Houston (Texas) che a settembre 2020 è diventato direttore politico del Texas per la campagna elettorale di Joe Biden. ... Leggi su facta.news (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 13 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un tweet in lingua francese in cui si sostiene chesquadra del presidente eletto degli Stati Uniti d’America Joe– sarebbearre. Come prova viene allegato uno scatto che mostra un uomo nero ammanettato mentre viene portato via da alcune persone. Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking statunitensi (qui, qui, qui e qui), non esiste alcun riscontro ufficiale dell’arresto di, consulente politico di Houston (Texas) che a settembre 2020 è diventato direttore politico del Texas per ladi Joe. ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Non è vero che gli inglesi bevono il tè alle 5 di pomeriggio Il Post Covid, ospedale comunica morte paziente ma non è vero: il caso

Fernando Cristiani è morto: la comunicazione è giunta alla famiglia dell’uomo in piena notte, ma si è rivelata errata. Infatti ...

Libri, Stuart Turton: «Il mio nuovo giallo alla Sherlock Holmes, un viaggio infernale in mare»

Nelle sue molte vite, Stuart Turton ha fatto il libraio a Darwin, insegnato inglese a Shanghai, scritto articoli di viaggio a Dubai, collaborato per una testata tecnologica di Londra. Oggi ha ...

