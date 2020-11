Non basta il patto ZDR: alla politica italiana serve un partito della ripresa e della resilienza (Di lunedì 23 novembre 2020) Si parla di un accordo tra Zingaretti, Di Maio e Renzi, con Conte o senza, per completare la legislatura. Ma il Pd rischia di crogiolarsi nel ruolo di partito indispensabile, mentre c'è bisogno di un partito contro le divisioni Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) Si parla di un accordo tra Zingaretti, Di Maio e Renzi, con Conte o senza, per completare la legislatura. Ma il Pd rischia di crogiolarsi nel ruolo diindispensabile, mentre c'è bisogno di uncontro le divisioni

CarloCalenda : Un rimpasto non basta. Per gestire il #Recoveryfund serve un Governo nuovo, composto ad bravi amministratori e sost… - berlusconi : Chiediamo la sospensione di tutti i pagamenti verso lo Stato per queste categorie almeno fino al 31 marzo 2021. Non… - ignaziocorrao : Niente ambiguità, NO tassativo a #ForzaItalia e basta speculazioni su @NicolaMorra63 La mia intervista che trovate… - Baldor28714391 : @botero1960 @Stefania_Cixi69 @Miti_Vigliero La sostanza è così molti si dichiarano asintomatici ma non lo sono. X e… - minimalproc : @giacomotesio @michele_pinassi No, non credo. Il sistema non seleziona i peggiori, solo rende certe posizioni 'appe… -